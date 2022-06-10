كشف مجاني على 1300 مواطن في سيماديس بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة، وكيل مديرية الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية سيماديس بالرحمانية خلال يومى الأربعاء والخميس ٨و٩/ ٦/ ٢٠٢٢م تم خلالها الكشف على ١٣٣٢ من أهالي القرية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، وكذا جهاز سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، بالإضافة لعيادة الكشف المبكر لمرضي الضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما شملت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .

