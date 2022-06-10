إسلام حامد ومحمد الجندي يتأهلان إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا

تأهل ثنائي المنتخب المصري إسلام حامد ومحمد الجندي إلى نهائي منافسات كأس العالم للخماسي الحديث الذي تستضيفه مدينة أنقرة التركية خلال الفترة بين 6 وحتى 14 يونيو الجاري.

واحتل محمد الجندي المركز الثالث في الدور نصف النهائي بمجموع نقاط 1173 كما تأهل إسلام حامد بعد احتلاله المركز الخامس بمجموع نقاط 1171 بينما لم يستكمل معتز وائل المنافسات.

وكان ثلاثي منتخب مصر محمد الجندي وإسلام حامد ومعتز وائل قد تأهلوا لنصف نهائي الرجال أول أمس ، حيث استطاع محمد الجندي التأهل بعد تحقيقه المركز السادس برصيد 1170 نقطة بينما حقق إسلام حامد المركز 11 بمجموع نقاط 1165 و معتز وائل المركز ال 16 برصيد 1167 نقطة.

وفي منافسات السيدات تأهلت سلمى أيمن إلى النهائي بعد احتلالهاالمركز الثالث في التصفيات برصيد 1070 نقطة.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين اسلام حامد ، محمد الجندى ، مهند طارق ، معتز وائل ، علي الدين شريف.

واللاعبات : سلمي أيمن ، أميرة قنديل ، زينه عامر ، نورين بولس. ويقود الفريق فنيا كلا من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، وهشام سليمان مدرب العدو، وابراهيم سكر مدرب الرمايه. وترأس البعثة نهي مروان ويرافقها صافي وارث إدارية .