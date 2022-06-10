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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 .. صور

تعرف على اسعار ومواصفات
تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022

تنتمي السيارة هافال H6 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تنطلق داخل السوق المصري للسيارات عبر 4 فئات، وتضم السيارة باقة من التجهيزات التقنية، إلى جانب وسائل الحماية وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية أيضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 بالسوق المصري.

هافال H6 موديل 2022

ابعاد وتصميم السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

ترتكز السيارة هافال H6 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4653 مم، وبعرض يبلغ 1886 مم، و 1730 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لترًا، بينما تظهر من الخارج بشبكات أمامية كبيرة الحجم، مع فتحات تهوئية متعددة المقطاع باللون الفضي اللامع، وجنوط رياضية 18 بوصة.

هافال H6 موديل 2022

محرك السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

تستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

هافال H6 موديل 2022

تجهيزات السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

تضم السيارة هافال H6 موديل 2022 حزمة من التجهيزات مع تعدد الفئات المطروحة ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.25 بوصة، ونظام صوتي يتراوح بين 4 و 8 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.

هافال H6 موديل 2022

كما دعمت السيارة هافال H6 موديل 2022 بالعديد من تقنيات الحماية مثل، فرامل ABS و EBD، و مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وكاميرا 360 درجة، وخاصية الثبات الالكتروني، والتحكم عند المنعطفات، وخاصية دعم الثبات عند المرتفعات والمنحدرات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات.

 

هافال H6 موديل 2022

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 520 الف جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 550 الف جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 575 الف جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 615 الف جنيه.

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