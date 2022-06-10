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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

اسرع 5 سيارات في
اسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

يمتلك السوق السعودي نخبة عالية الأداء من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان والهاشتباك، وفئة المركبات الفارهة، إلى جانب الطرازات الخارقة والتي تلقى باهتمام كبيرة من قبل محبي عالم السيارات.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022.

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

1 - فيراري 812 GTS موديل 2022 

 

تتسارع السيارة فيراري 812 GTS موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3 ثواني حيث دعمت بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 800 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 718 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر/ساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة فيراري 812 GTS موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.450.000 ريال.

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

2 – لامبورجيني افنتادور موديل 2022 

 

تستمد السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 قوتها من محرك 6500 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 770 حصانا، وعزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

 

وتقدم السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة تتراوح بين 2.178.000 ريال و 2.420.000 ريال.

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

3 - ماكلارين 765LT موديل 2022 

 

حصلت السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة بتقنية الدفع الخلفي أوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 330 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

 

وتأتي السيارة ماكلارين 765LT موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.685.300 ريال.

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

4 – استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 

 

يمكن للسيارة استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 أن تتسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية، حيث تعمل السيارة بمحرك 5200 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يتمكن من ضخ قوة قدرها 715 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كيلومتر في الساعة.

 

وتقدم السيارة استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 في السعودية بقيمة قدرها 1.386.462 ريال.

أسرع 5 سيارات في السوق السعودي موديل 2022

5 - فيراري SF90 Stradale موديل 2022 

 

تنطلق السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 986 حصانا، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، بالاضافة لسرعة قصوى تصل إلى 340 كيلومتر في الساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022 بقيمة 2.090.000 ريال سعودي.

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