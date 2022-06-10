لبنان.. مجلس النواب يستكمل انتخاب اللجان النوعية والمقررين

استكمل مجلس النواب اللبناني ، اليوم، انتخاب لجانه النيابية والمقرّرين، في جولة ثالثة بعد تلك التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، بدعوة من رئيس المجلس نبيه برّي.

في السياق، انتخب النائب ابراهيم كنعان لرئاسة لجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقرّراً لها و النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الإدارة والعدل والنائب جورج عطالله مقرّراً لها.

كما انتخب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الأشغال العامة والنقل وفاز النائب محمد خواجة مقرّراً للجنة بالتزكية.

واستكمالاً لنتائج الجلسة، انتخب النائب حسن مراد رئيساً للجنة التربية النيابية وفاز النائب إدكار طرابلسي مقرّراً للجنة التربية بالتزكية.

كذلك انتخب النائب بلال عبد الله رئيساً للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفاز النائب سامر التوم مقرّراً للجنة بالتزكية.

أيضاً، فاز النائب أيوب حميد برئاسة لجنة الزراعة والسياحة بالتزكية والنائب أديب عبد المسيح مقرّراً بالتزكية.

وانتخب النائب غياث يزبك رئيساً للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقرّراً بالتزكية.

وانتخب النائب ميشال ضاهر رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية والنائب ناصر جابر مقرّراً بالتزكية.

وفاز النائب ابراهيم الموسوي برئاسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية والنائب محمد سليمان مقرّراً بالتزكية.

إلى ذلك، انتخب النائب جهاد الصمد رئيساً للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والنائب أسعد ضرغام مقرّراً للجنة بالتزكية.

وانتخب النائب هاغوب بقرادونيان رئيساً للجنة المهجرين والنائب حسين جشي مقرّراً بالتزكية أيضاً.

هذا وانتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين والنائب هاغوب بقرادونيان مقرّراً للجنة بالتزكية.

أمّا النائب طوني فرنجية فانتخب رئيساً للجنة التكنولوجيا والياس حنكش مقرّراً.

انتخب النائب سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة والنائب رائد برو مقرّراً بالتزكية.

وفاز النائب ميشال موسى برئاسة لجنة حقوق الإنسان والنائب نزيه مقرّراً بالتزكية.

وانتخبت النائبة عناية عز الدين رئيسةً للجنة المرأة والطفل النيابية والنائب عدنان طرابلسي مقرّراً بالتزكية.

ويشار الي ان اللجان الـ16 الموجودة في المجلس النيابي هي: لجنة المال والموازنة، الإدارة والعدل، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لجنة شؤون المهجرين، لجنة الزراعة والسياحة، لجنة البيئة، لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط. الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، لجنة المرأة والطفل، ولجنة تكنولوجيا المعلومات.

وأبرز اللجان التي تم انتخابها الثلاثاء الماضي :

لجنة الإدارة والعدل وضمّت كلّ من: جورج عدوان - ابراهيم كنعان - قبلان قبلان - جورج عقيص - أشرف بيضون - علي خليل -مروان حمادة - غادة ايوب - حسن عزالدين - غازي زعيتر - حسين الحاج حسن - جورج عطا الله - علي خريس - عماد الحوت - اسامة سعد - بلال عبد الله ونديم الجميل.



وضمّت لجنة المال والموازنة: إبراهيم كنعان - راجي السعد - علي حسن خليل - أيوب حميد - آلان عون - جهاد الصمد - حسن فضل الله - غادة أيوب - جان طالوزيان - فؤاد مخزومي - علي فياض - غسان حاصباني - إبراهيم منيمنة - غازي زعيتر - سليم عون - إيهاب مطر وميشال معوّض.



أمّا لجنة الإعلام والاتصالات فقد ضمّت: ابراهيم الموسوي - بولا يعقوبيان - ياسين ياسين - مروان حمادة - رامي ابو حمدان - نقولا صحناوي - غياث يزبك - جيمي جبور - قبلان قبلان - سعيد الأسمر - سيزار أبي خليل ومحمد سليمان.

