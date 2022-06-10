الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

يبدو أن الجميع بدأ في مهاجمة نجمة البوب اللاتينية “شاكيرا”، بعد انفصالها عن بيكيه والد ابنيها، حيث هاجمتها المطربة جينيفر لوبيز ، قائلة: إن الغناء معها كان أسوأ فكرة في العالم.

ووفقا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” تحدثت جينيفر لوبيز عبر الفيلم الوثائقي “هاف تايم”، وكشفت تفاصيل العرض المشترك التي قدمته مع شاكيرا في حفل افتتاح بطولة “سوبر بول” لعام 2022.

ووصفت أدائها بأنه كان “نصف أداء”، وأن التعاون مع شاكيرا على خشبة مسرح واحدة يعد “أسوأ فكرة في العالم”، مضيفة: “أن يشارك شخصان لهما نفس المكانة لمدة 6 دقائق أمر سخيف”.

وقالت لوبيز في الفيلم: “لدينا ست دقائق فقط هذا الأمر سخيف”، مشيرة إلى أنها لم تمنح إلا القليل من الوقت لغناء جزء كبير من أغنية واحدة.

وأضافت: “كيف نغني خلال العرض الراقص والاستعراض، كان الأولى أن نغني رسالتنا”، وتابعت: “عادة، تتم استضافة نجم واحد لإحياء الحفل في سوبر بول، ولكنها إهانة أن يقولوا إننا بحاجة إلى اثنين من اللاتينيات للقيام بمهمة من الممكن أن يقوم بها شخص واحد”.

وتحدثت أيضا عن قلة الوقت للعرض، ففي الأعوام السابقة انفردت كل من مادونا وليدي جاجا على المسرح في “سوبر بول” عامي 2012 و 2017، وحصلت كل منهما على أكثر من 13 دقيقة بمفردها.

وتفاجئنا بأن قدمت كليهما عرضا على المسرح لمدة 12 دقيقة كما أخبرتها مصادر اتحاد كرة القدم الأمريكي، وتقول: “كان المفترض أن يمنحونا 20 دقيقة”.





ولم يسلم العرض من الانتقادات، إذ واجه جدلا كبيرا بعد انتهائه بعدما تلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية 1312 شكوى بعد الأداء ، حيث قال كثير من الناس إن العرض غير مناسب للأطفال، وأن لوبيز كانت ترتدي ملابس عارية، ورقصها كان مثير ا في عرض يحضره كل الأعمار.