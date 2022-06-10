عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

شاكير وجينيفر لوبيز
شاكير وجينيفر لوبيز من عرض "سوبر بول" في 2020

يبدو أن الجميع بدأ في مهاجمة نجمة البوب اللاتينية “شاكيرا”، بعد انفصالها عن بيكيه والد ابنيها، حيث هاجمتها المطربة جينيفر لوبيز ، قائلة: إن الغناء معها كان أسوأ فكرة في العالم.

ووفقا لصحيفة “بيزنس إنسايدر” تحدثت جينيفر لوبيز عبر الفيلم الوثائقي “هاف تايم”، وكشفت تفاصيل العرض المشترك التي قدمته مع شاكيرا في حفل افتتاح بطولة “سوبر بول” لعام 2022.

txt

والد شاكيرا يخرج من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية..والفنانة تطالب الجمهور بالدعاء

txt

شاكيرا حاولت العودة إلى بيكيه مرتين قبل إعلان الانفصال رسميا .. تفاصيل

ووصفت أدائها بأنه كان “نصف أداء”، وأن التعاون مع شاكيرا على خشبة مسرح واحدة يعد “أسوأ فكرة في العالم”، مضيفة: “أن يشارك شخصان لهما نفس المكانة لمدة 6 دقائق أمر سخيف”.

وقالت لوبيز في الفيلم: “لدينا ست دقائق فقط هذا الأمر سخيف”، مشيرة إلى أنها لم تمنح إلا القليل من الوقت لغناء جزء كبير من أغنية واحدة.

وأضافت: “كيف نغني خلال العرض الراقص والاستعراض، كان الأولى أن نغني رسالتنا”، وتابعت: “عادة، تتم استضافة نجم واحد لإحياء الحفل في سوبر بول، ولكنها إهانة أن يقولوا إننا بحاجة إلى اثنين من اللاتينيات للقيام بمهمة من الممكن أن يقوم بها شخص واحد”.

وتحدثت أيضا عن قلة الوقت للعرض، ففي الأعوام السابقة انفردت كل من مادونا وليدي جاجا على المسرح في “سوبر بول” عامي 2012 و 2017، وحصلت كل منهما على أكثر من 13 دقيقة بمفردها.

وتفاجئنا بأن قدمت كليهما عرضا على المسرح لمدة 12 دقيقة كما أخبرتها مصادر اتحاد كرة القدم الأمريكي، وتقول: “كان المفترض أن يمنحونا 20 دقيقة”.



ولم يسلم العرض من الانتقادات، إذ واجه جدلا كبيرا بعد انتهائه بعدما تلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية 1312 شكوى بعد الأداء ، حيث قال كثير من الناس إن العرض غير مناسب للأطفال، وأن لوبيز كانت ترتدي ملابس عارية، ورقصها كان مثير ا  في عرض يحضره كل الأعمار.

مسرح أغنية نجمة مطربة العالم المسرح الفيدرالى انفصال عارية إتحاد كرة القدم بطولة ليدي جاجا استعراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

السعودية تكشف حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ