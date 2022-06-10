إنقاذ 39 حالة من الغرق وتسليم 51 طفلا تائها برأس البر

محافظة دمياط

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين مع بداية موسم صيف 2022،وذلك وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق،تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى تضمن أبرز الجهود التى نفذتها لاستقبال الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تم تجهيز الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و عدد ٤ نقاط للإسعاف ،هذا الى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ،بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمبنى الإدارية و تواجد فرق للانقاذ والمعدات البحرية منذ أول ضوء للنهار حتى غروب الشمس.



ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ عدد ٣٩ حالة من الغرق ،كما تم تسليم ٥١ طفل تائه إلى ذويهم على مدار اليوم.

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