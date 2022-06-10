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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إنقاذ 39 حالة من الغرق وتسليم 51 طفلا تائها برأس البر

راس البر
راس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين مع بداية موسم صيف 2022،وذلك وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق،تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوى تضمن أبرز الجهود التى نفذتها لاستقبال الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تم تجهيز الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و عدد ٤ نقاط للإسعاف ،هذا الى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ،بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمبنى الإدارية و تواجد فرق للانقاذ والمعدات البحرية منذ أول ضوء للنهار حتى غروب الشمس.
 

ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ عدد ٣٩ حالة من الغرق ،كما تم تسليم ٥١ طفل تائه إلى ذويهم على مدار اليوم.

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دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض الاطفال البحر شواطئ مدينة رأس البر

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