الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

هدوء ما قبل العاصفة..هذا هو الوصف الوحيد والدقيق للساعات الماضية داخل أركان النادي الأهلي ، حيث سيطر الصمت على جنبات القلعة الحمراء إنتظاراً وترقباً لليوم المشهود غداً الذي شحنت وأعدت الإدارة له جيداً.

ووجه الأهلي الدعوة لكل وسائل الإعلام وعدد من الشخصيات لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الثانية عشر ظهر الغد لعرض وثائق ومستندات لأول مرة تكشف الحقيقة الكاملة في المتسبب لإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب الوداد وأركان المؤامرة التي حدثت علي الفريق الأحمر لحرمانه من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز باللقب القاري للعام الثالث علي التوالي والحادي عشر بالنسبة له.

ويعرض محمود الخطيب رئيس النادي في المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو لما تعرضت له البعثة الحمراء من مضايقات أثناء التنظيم تكشف بوضوح الرغبة في إبعادهم عن التركيز .

ومن المقرر أن يصل بيتسو موسيماني المدير الفني صباح غد ثم يتجه إلي النادي مباشرة لحضور المؤتمر الصحفي وبعدها ستجمعه جلسة بالخطيب ولجنة الكرة ومسؤولي شركة الكرة لحسم موقفه النهائي .

ولا يملك الأهلي أي خيارات في ملف موسيماني سوي قبول المدرب بإضافة عنصرين لجهازه المعاون يختارهم هو مدرب عام وتغيير مدرب الأحمال بجانب تقليل مدة الأجازات والتصريحات الإعلامية، وحتي تلك اللحظة يتمسك الخطيب بإستمرار المدير الفني نظراً لضيق الوقت وإرتباط الفريق مباريات في غاية الاهمية تبدأ بمواجهة المصري بالسلوم بعد غد ثم ايسترن كومباني 15 يونيو الجاري والزمالك 19 يونيو ثم غزل المحلة 22 وبيراميدز 26 وسموحة 29 ثم قبل نهائي كأس مصر يوم 2 يوليو حال عبور عقبة بيراميدز ومواجهة الجونة بالجونة يوم 5 يوليو ثم فيوتشر 12 يوليو وبيراميدز بالدوري 16 يوليو والإسماعيلي 20 يوليو والجونة 24 ويليو والمقاصة 27 من الشهر ذاته والمقاولون 30 وفاركو 2 أغسطس بالإتحاد 6 من الشهر ذاته والمصري يوم 10 وايسترن كومباني 20 وانبي 23 وطلائع الجيش 26 واخيرا سيراميكا كليوباترا 29 أغسطس ، بخلاف مواجهات نهائي كأس مصر بنسخته القديم أمام الزمالك حال التأهل له ومباريات النسخة الحالية.

ويري الخطيب أن جدول المباريات المضغوط سيكون صعب للغاية إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني والمغامرة بالتعاقد مع مدرب جديد وسط كل المباريات.