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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تنسيق الثانوي العام 2022 | اعرف آخر أخباره الآن... أفضل موعد لرصد أصغر كواكب المجموعة الشمسية ..رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد بريطاني التعاون في التغيرات المناخية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


فرصة مثالية.. أفضل موعد لرصد أصغر كواكب المجموعة الشمسية الخميس القادم

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم ظاهرة فلكية جديدة وهامة، حين يصل كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية اليوم الى أقصى استطالة له من الشمس، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.


رئيس اتحاد جامعة حلوان: ليس لنا علاقة بأي حفلات خارج الحرم

حذر علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالب بكلية الطب الفرقة السادسة، من أي حفلات يتم الترويج والإعلان عنها تتم خارج أسوار الجامعة، حيث أشار إلى أن هناك البعض يستخدمون اسم الاتحاد فى الدعاية حفلات منوها بأن تلك الحفلات ليس للاتحاد علاقة بها.


اعرف حقوقك الرقمية.. برنامج تدريبى لطلاب الوادى الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى التنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية لتنظيم برنامج تدريبى للطلاب (on line)، حول تطبيقات برنامج office 365 تحت عنوان اعرف حقوقك الرقمية، وذلك لتنمية قدرات الطلاب على استخدام التكنولوجيا.


بنك المعرفة المصري: نناشد الأهالي بتدريب أطفالهم على قراءة قصصنا

وجه بنك المعرفة المصري أولياء أمور طلاب الصفوف الاولى في التعليم ، لثقيف أطفالهم خلال مرحلة القراءة المبتدئة ، خلال العطلة الصيفية وتدريبهم على القراءة عن طريق قراءة القصص المتوفرة مثل قصة "ليلى رائدة فضاء" من York Press من خلال منصة إدارة التعلم عبر بنك المعرفة المصري  https://bit.ly/3ljdCGM.


تنسيق الثانوي العام 2022 | اعرف آخر أخباره الآن

تنسيق الثانوي العام 2022 يبحث عنه الآن طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، بعد أن تم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات، وذلك استعدادا لتحديد مصير كل طالب بشأن الاستقرار على استكمال الدراسة العام القادم في الثانوي العام ام الثانوي الفني.


فنون تطبيقية حلوان: الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين

قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إن الكلية تنظم دورات الدراسات الحرة، تبدأ منتصف يونيو الحالي وأن تلك الدورات ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .


رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد بريطاني التعاون في التغيرات المناخية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية وهو ما استلزم قيام جامعة الإسكندرية بالمشاركة فى هذه القضية الهامة من خلال أساتذتها ومراكزها المتخصصة استعداداً لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27.

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