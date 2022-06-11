عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

القطط
القطط

خلص باحثون في دراسة جديدة إلى أن طبيبًا بيطريًا في تايلاند أصيب بفيروس كورونا من قطة أليفة مصابة العام الماضي، وهي أول حالة موثقة لانتقال العدوى من القط إلى الإنسان.

 

من المحتمل مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا، وقد نقل الفيروس إلى القط الذي عطس بعد ذلك في وجه الطبيب البيطري، وفقًا للورقة التي كتبها علماء في جامعة أمير سونجكلا في تايلاند.

 

أكد التسلسل الجينومي أن القطة وجميع الأشخاص الثلاثة أصيبوا بنسخة متطابقة من الفيروس، والتي لم تكن منتشرة بين السكان المحليين في ذلك الوقت.

 

يقول العلماء إن احتمال إصابة القطط بالفيروس من البشر أكبر بكثير من احتمال انتقاله إليهم.

 

ظهرت الورقة البحثية الجديدة هذا الأسبوع في مجلة Emerging Infectious Diseases التي تنشرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 
 

كورونا القطط فيروس كورونا بفيروس كورونا قطط تايلاند أمريكية انتقال العدوى الطبيب البيطري المراكز الأمريكية اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

موضوعات متعلقة

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

العالم يحسد مصر على المونوريل.. وأمريكا في ورطة | صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

ترشيحاتنا

توجيهات رئاسية بتفعيل التأمين الصحي الشامل فى أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات

قيام الليل عند المالكية .. وحكم من حمل المصحف في صلاته

بعد واقعة الفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها

ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ