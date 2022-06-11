ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية

اتهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقال باشاغا في بيان صحفي، اليوم السبت: "مستمرون في دعم التوافق والتمسك بالحلول السلمية، ونشيد ببيان الرئاسة التونسية الداعم للحل السياسي الليبي الليبي وحرص تونس على وحدة واستقرار بلادنا".

وأضاف: " أدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطه منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. والحكومة هي نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وسأستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية".

واستطرد: "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي وعُصبة خارجة عن القانون".

جاء ذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات، مساء الجمعة، بين ميليشيا "جهاز دعم الإستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي والموالي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكتيبة "النواصي" الداعمة لحكومة فتحي باشاغا، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محليّة لقناة "العربية" إن الاشتباكات اندلعت في منطقة سوق الثلاثاء، وطريق الشط، وهو ما أثار هلع المواطنين الذين سارعوا بالهروب من المناطق القريبة من المواجهات، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقت كذلك لعمليات إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، وتصاعد دخان كثيف بين المباني، كما تسمع بشكل واضح أصوات إطلاق الرصاص.

ويعكس هذا التوتر الأمني المستمر بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، دورا كبيرا.

ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ أسابيع في أداء مهامها من مدينة سرت وسط ليبيا.