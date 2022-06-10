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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية ليبيا والجزائر يصلان تونس للمشاركة في اجتماع ثلاثي

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي للمشاركة في أشغال الاجتماع الثلاثي الذي يجمعها بنظيريها التونسي والجزائري.

 

بدوره، حل رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري بمطار تونس قرطاج الدولي للمشاركة في الاجتماع.

 

وكان في استقبال المنقوش ولعمامرة وزير الخارجية التونسي.

 

وتتركز المشاورات على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية

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