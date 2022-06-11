200 ميل في الساعة.. نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة.. صور

أكدت شركة جينيتا البريطانية التي تتخذ من مدينة ليدز مقراً لها التزامها بإنتاج سيارتها الخارقة التي تبلغ سرعتها 200 ميل في الساعة وبسعر فيراري، والتي لا تزال قيد التطوير جنبًا إلى جنب مع جي 56 جي تي وسيارات السباق جي تي 4.

تم الكشف عن جينيتا أكولا لأول مرة في عام 2019 وكانت التفاصيل ضعيفة على أرض الواقع منذ ذلك الحين، قالت الشركة إنها ستواصل متابعة الإنتاج لهذا النموذج ، بعد أن مرت "بفترة زمنية غير مؤكدة".

نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

وقال البيان أيضًا: "لقد تحول تركيزنا خلال الوباء إلى التركيز على تطوير سيارتنا الجديدة G56 GT Academy وسيارة GT4 الجديدة، وظلت Akula قيد التطوير منذ إطلاق المفهوم الأولي قبل بضع سنوات.

"لقد كانت فترة زمنية غير مؤكدة للجميع وقد كرسنا اهتمامنا لإنتاج سيارات سباق تنافسية للحفاظ على ازدهار الصناعة ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن على مستوى العالم أيضًا.

نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

"لدينا الكثير من الخطط المثيرة في طور الإعداد بينما نواصل تنمية مجموعة العلامات التجارية Ginetta."

كشفت الشركة في الأصل عن نسخة كاملة وجاهزة للقيادة في Palexpoفي جنيف، وهو أحد أشهر معرض للسيارات في العالم.

يقوم صانعو السيارات بشكل روتيني بتسريب الأخبار والصور قبل أن يكون لديهم الكثير لعرضه، لكن جينيتا صنعت سيارتها الخارقة الجديدة أكولا حتى تكتمل في سرية تامة، اعتمادًا على القدرة التقنية الرائعة التي تم تطويرها على مدى عقد من الزمان، واستدامتها من خلال إحساس مصير مالكها لورانس توملينسون، الفائز السابق بجائزة سباق لومان.

نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

تبلغ تكلفة أكولا 340 ألف جنيه إسترليني، وهي سيارة كوبيه منخفضة التصميم ولكن عملية في الأساس بمحرك أمامي / وسطي، يحتوي على هيكل حوضي مصنوع حسب الطلب ومصنوع بالكامل من ألياف الكربون تم بناؤه جنبًا إلى جنب مع سيارات السباق الخاصة بالشركة ومغطى بألواح هيكل من ألياف الكربون.

نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

تم تصميمه من أجل أداء ديناميكي هوائي غير ممكن عادةً في سيارات الطرق ويتم تشغيله بواسطة محرك V8خفيف للغاية ومصمم من قبل Ginetta بسعة تزيد قليلاً عن 6.0 لترات، ينتج حوالي 600 حصان و 520 رطل قدم من عزم الدوران.