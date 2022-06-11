عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

200 ميل في الساعة.. نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة.. صور

نظرة شاملة على سيارة
نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

أكدت شركة جينيتا البريطانية التي تتخذ من مدينة ليدز مقراً لها التزامها بإنتاج سيارتها الخارقة التي تبلغ سرعتها 200 ميل في الساعة وبسعر فيراري، والتي لا تزال قيد التطوير جنبًا إلى جنب مع جي 56 جي تي وسيارات السباق جي تي 4.

 

تم الكشف عن جينيتا أكولا لأول مرة في عام 2019 وكانت التفاصيل ضعيفة على أرض الواقع منذ ذلك الحين، قالت الشركة إنها ستواصل متابعة الإنتاج لهذا النموذج ، بعد أن مرت "بفترة زمنية غير مؤكدة".

 نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

وقال البيان أيضًا: "لقد تحول تركيزنا خلال الوباء إلى التركيز على تطوير سيارتنا الجديدة G56 GT Academy وسيارة GT4 الجديدة، وظلت Akula قيد التطوير منذ إطلاق المفهوم الأولي قبل بضع سنوات.

 

"لقد كانت فترة زمنية غير مؤكدة للجميع وقد كرسنا اهتمامنا لإنتاج سيارات سباق تنافسية للحفاظ على ازدهار الصناعة ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن على مستوى العالم أيضًا.

 نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

"لدينا الكثير من الخطط المثيرة في طور الإعداد بينما نواصل تنمية مجموعة العلامات التجارية Ginetta."

كشفت الشركة في الأصل عن نسخة كاملة وجاهزة للقيادة في Palexpoفي جنيف، وهو أحد أشهر معرض للسيارات في العالم.

 

يقوم صانعو السيارات بشكل روتيني بتسريب الأخبار والصور قبل أن يكون لديهم الكثير لعرضه، لكن جينيتا صنعت سيارتها الخارقة الجديدة أكولا حتى تكتمل في سرية تامة، اعتمادًا على القدرة التقنية الرائعة التي تم تطويرها على مدى عقد من الزمان، واستدامتها من خلال إحساس مصير مالكها لورانس توملينسون، الفائز السابق بجائزة سباق لومان.

 نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

تبلغ تكلفة أكولا 340 ألف جنيه إسترليني، وهي سيارة كوبيه منخفضة التصميم ولكن عملية في الأساس بمحرك أمامي / وسطي، يحتوي على هيكل حوضي مصنوع حسب الطلب ومصنوع بالكامل من ألياف الكربون تم بناؤه جنبًا إلى جنب مع سيارات السباق الخاصة بالشركة ومغطى بألواح هيكل من ألياف الكربون. 

 

 نظرة شاملة على سيارة جينيتا أكولا الخارقة

تم تصميمه من أجل أداء ديناميكي هوائي غير ممكن عادةً في سيارات الطرق ويتم تشغيله بواسطة محرك V8خفيف للغاية ومصمم من قبل Ginetta بسعة تزيد قليلاً عن 6.0 لترات، ينتج حوالي 600 حصان و 520 رطل قدم من عزم الدوران.

جينيتا ليدز جينيتا أكولا أكولا Akula

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

موضوعات متعلقة

زيادة في أسعار نيسان سنترا موديل 2022 .. صور

فورد تكشف عن سوبربان الكهربائية في Goodwood .. صور

سيارة MG الرياضية الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج.. صور

أقوى منافس لـ Tesla|مشروع فولكس فاجن ID 4 قادم في 2026.. صور

فيراري تبني خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية في مارانيللو

راتب 6 أشهر .. فولكس فاجن تفاوض موظفيها بروسيا بسبب العقوبات الغربية

تعرف على أكثر علامات السيارات مبيعًا في الخليج والشام لعام 2021.. صور

ديفيل SIXTEEN.. سيارة خارقة بقوة 2000 حصان.. صور

ترشيحاتنا

الكاميرات رصدت اللص.. الصحفيين: خزائن النقابة مؤمنة والمبلغ المسروق عهدة موظف

توجيهات رئاسية بتفعيل التأمين الصحي الشامل فى أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات

قيام الليل عند المالكية .. وحكم من حمل المصحف في صلاته

بعد واقعة الفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ