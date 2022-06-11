سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها عبر انستجرام ،مما حازت على إعجاب متابعيها .

كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.