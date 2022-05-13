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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك.. إطلالة رومانسية لسيرين عبد النور برفقة زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورًا جديدة  برفقة زوجها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، وعلقت قائلة: بحبك.

 

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سيرين عبد النور بلوك كاجوال على إنستجرام


كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

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