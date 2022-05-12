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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الظلم كافر والحق سلطان.. سيرين عبد النور تنعي الصحفية شيرين أبو عاقلة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نعت الفنانة سيرين عبد النور، الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر تغريدة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت سيرين عبد النور صورة من جنازة شيرين أبو عاقلة، وعلقت عليها كاتبة: “الظلم كافر والحق سلطان ارحلي من ارض الحرب الى ملكوت السلام #شيرين_ابو_عاقلة”.

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الاحتلال الإسرائيلي يستوقف نعش شيرين أبو عاقلة ويستولي على شالها الملطخ بدمائها

وعرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى القدس المحتلة حيث يوارى الثرى غدًا. 

وأوقفت قوات الاحتلال موكب "أبو عاقلة" في بيت حنينا، (منزل عائلتها) شمال القدس المحتلة، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات الإسعاف بسيرها. 

وفتشت قوات الاحتلال المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وآثارًا من دمائها. 

وتشهد منطقة بيت حنينا توترا منذ البارحة نتيجة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين. 

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