شاهد.. فنانو غزة يرسمون جدارية تكريما لروح الصحفية شيرين أبو عاقلة

كرم فنانون فلسطينيون، روح الصحفية الفلسطينية المخضرمة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من خلال رسم صورتها على جدارية في مدينة غزة، وفقا لما عرضته قناة يورنيوز..

الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت في اليوم أمس، أثناء تغطيتها غارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها. في الساعات التي أعقبت وفاتها، وصف شبان فلسطينيون أبو عقلة، بأنها مصدر إلهام، وخاصة للنساء، اللواتي بفضل أبو عاقلة قررن دراسة الصحافة وامتهانها.

وأبو عاقلة صحفية معروفة على نطاق واسع في العالم العربي، ومن أول الوجوه الإعلامية التي برزت عبر قناة "الجزيرة" التي كانت تعمل فيها منذ العام 1997.