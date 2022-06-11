عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: القاهرة تسجل 43 درجة وزيادة فترات سطوع الشمس

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت .

وقالت "غانم" إن اليوم هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمى سجلت أمس 39 درجة مئوية ومن المتوقع أن تسجل اليوم السبت 43 درجة مئوية وهى أعلى درجة حرارة تسجله البلاد فى فترة الظهيرة .


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية “مصر الأولى “أن درجات الحرارة تسجل 45 درجة مئوية على جنوب البلاد والشعور بها سيكون مضاعف بدرجة الحرارة أكبر من هذه النسبة متأثرين بكتل جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تؤدى لارتفاع درجات الحرارة و زيادة لفترات سطوع الشمس ، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بحوالى 7 درجات على شمال البلاد ، القاهرة الكبرى ، محافظات الوجه البحرى بداية من غد الأحد وتسجل 34 درجة مئوية .


ولفتت "غانم"، إلى أن فصل الصيف يبدأ رسميا 21 يونيه ، وتبدأ بعدها ارتفاعات نسب الرطوبة بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الأيام الحالية هي رياج جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية.
 

إدارة الارصاد الجوية درجات الحرارة صباح الخير يا مصر برنامج فصل الصيف محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

وزير الري يوزع شهادات اتمام برنامج هيدرولوجيا البيئة لـ 46 متدربا

الجزار: تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بـ دار مصر بالقاهرة الجديدة..26 يونيو

إنجلترا تستضيف إيطاليا في مواجهة ثأرية بـ دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

بالأسماء.. 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة العام المقبل

موعد مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر والقناة الناقلة

النواب يزف بشرى للمواطنين: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ