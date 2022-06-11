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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل الكريب بالدجاج

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب بالدجاج

 الكريب بالدجاج من الأكلات التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ، مما يدفع الكثير إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

لذا قدَّم الشيف محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكريب بالدجاج زي المحلات.

مقادير الكريب بالدجاج

٣كوب دقيق

كوب حليب

٢كوب ماء دافئ

٣ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة

(حشوة الدجاج)

دجاج ستربس مقلي

بطاطس محمرة

طماطم جوليان

فلفل ألوان جوليان

زيتون أسود مقطع

كابوتشي مقطع

ميكس جبن

كاتشب

مايونيز

 (الصوص)

ربع كوب باربيكيو صوص

٢ملعقة كبيرة هوت صوص

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الكريب بالدجاج

في الخلاط نضع البيضة والحليب والماء والسكر والملح والزيت ونخلط جيداً ثم نضع الدقيق ونستمر في الخلط حتى تتكون عجينة الكريب ثم نتركها حتى ترتاح ثم في طاسة مدهونة بالقليل من الزيت نضع كمية من عجينة الكريب حتى تنضج من الجانبين ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نحشيه بالفراخ ونضع الصوص ثم نقفله على شكل مثلث ونحمصه ويقدم بالهناء والشفاء.

الكريب بالدجاج طريقة عمل الكريب بالدجاج مقادير الكريب بالدجاج طريقة تحضير الكريب بالدجاج لشيف محمد إبراهيم

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