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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فستانها المثير للجدل.. مى عمر تتصدر تريند جوجل

مى عمر
مى عمر

تصدرت الفنانة مى عمر ، تريند جوجل بعد ظهورها اللافت للأنظار فى لندن وهى مرتدية فستان قيمته 25 ألف جنيه.

وحرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي ، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في لندن.

وتألقت مي عمر، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام طويلة ، وأتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة و الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وحمل فستان مي عمر في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقدر سعر  الفستان 2130 دولار أمريكي بينما بعد الخصم 1278 دولار أي ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

وانتعلت مي عمر، حذاء أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة للغاية باللون الفوشيا، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

مى عمر

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب أمس السبت، للحديث عن مسلسلها الرمضاني الماضي "رانيا وسكينة" الذي اشتركت في بطولته مع روبي.

وقالت مي عمر، إنها لا تحبذ تقديم أجزاء ثانية من أعمالها، مضيفة: "حتى الآن لا يوجد جزء ثاني من مسلسل رانيا وسكينة ولسه هنشوف، لكن أنا لا أميل إلى أجزاء أخرى من العمل".

25 ألف جنيه سعر فستان مي عمر في لندن.. صور

إطلالة صيفية| مي عمر تتجول في شوارع لندن

وتابعت مي عمر: "أنا بعرف إذا كان العمل الفني ناجح ولا لأ من الشارع وردود أفعال المشاهدين".

وتحدثت مي عمر عن الفنانة روبي، قائلة: "قبل مسلسل رانيا وسكينة كنا بنتقابل صدفة، لكن طلعنا من المسلسل صحاب جدا".

وأردفت: "أنا بحبها جدا واتبسط بالتمثيل معها، وهي هادئة وعلى طبيعتها جدا وطيبة.. اللي على قلبها على لسانها".

واستطردت مي عمر، أنها تتمنى تقديم عمل تاريخي، معقبة: "مفيش شخصية محددة، لكن نفسي أعمل مسلسل في حقبة مختفلة".

واختتمت مي عمر: "الفنان ياسر جلال ممثل تقيل جدا، وشخصية محترمة جدا، وقمة في الاحترام والأدب.. نفسي أمثل أمام ممثلين كثيرين، مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز".

الفنانة مى عمر فستان مي عمر مسلسل رانيا وسكينة مي عمر Arts Entertainment

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