الداخلية تضبط 394 عنصرا شديد الخطورة فى حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (71) متهم، وبحوزتهم (35 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 59 قطعة سلاح أبيض، وضبط (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4182) حكم قضائى متنوع، وضبط (343) قضايا متنوعة، وضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (12) متهم إرتكبوا (3) حوادث.



وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (394) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الإسكندرية - الغربية - الدقهلية – المنيا – السويس – القليوبية – كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – الفيوم – البحيرة – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (203 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (746) قطعة سلاح نارى أبرزها (72 بندقية آلية – 40 مسدس – 86 بندقية غير مششخنة – 548 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 87 خزينة)، وضبط (1127) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (22) متهم إعترفوا بإرتكاب (61) حادث سرقة متنوع، وضبط (35) قضية أحداث، وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (122) متهماً.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (463935) حكم قضائى ، بينها (1658) حكم جناية ، و(167524) حكم حبس، و(228809) حكم غرامة، و (65944) مخالفة.