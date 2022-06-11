هل على الأبناء ذنب إذا كان دخل الأب من حرام؟.. علي جمعة يجيب

المال الموروث "يطهر" بموت مالكه

هل على الأبناء ذنب إذا كان دخل الأب من حرام ؟ .. قال الدكتور علي جمعة، ردًا على السؤال، إن هذا الأب الذى يأتي بماله من الحرام هو مُكلف برعاية أبنائه، فأبناؤه وهم يأكلون فهم يأكلون من حلال والإثم يكون على هذا الأب.

وأوضح علي جمعة، أنه بالتتبع لم نر شخصاً محض حرام بمعنى “كل حياته حرام فى حرام”، فالحاصل أنه يعمل ويدخله مبلغ ويزود هذا المبلغ من حرام.

وأشار علي جمعة إلى أن الخطاب يكون مع الأب وليس الولد، ونقول له صحح مسارك، أما الولد فهو يأكل من النفقة التى يعيش بها.

ونوه علي جمعة أنه لذلك العلماء قالوا حاجة غريبة جدًا وهى أن المال الموروث يطهر بالموت والوارث له أن يأخذه ويكون حلالاً.

وذكر أن حارث المحاسبي كان يشك فى مال أبيه فزهد فيه أو تنزه عنه ورعًا وزهدًا، فالعلماء قالوا ترك الحلال وعدوها من مناقب الحارث رضى الله عنه، فالميراث أصبح حلالًا برغم الحرمة الأولى.

يعتبر موت الرجل الذي جمع ماله من حرام من مطهرات هذا المال، ما يعني أنه إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالًا للورثة، حسبما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء.



حكم ميراث تاجر المخدرات

وفي إجابته عن سؤال "توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد أنه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟ قال الدكتور علي جمعة، إن هذه التركة حلال بموت هذا الرجل حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".

حكم المال الموروث الحرام

أما إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب ان ترد الى صاحبها، وكذلك إذا كانت مسروقة يجب ان ترد لصاحبها".

حكم المال الموروث المختلط بالربا

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.. وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصًا" أو مجرمًا، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.