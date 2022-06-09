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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة ؟.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

هل يجب التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة ؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

 

وقال الدكتور علي جمعة ردا على السؤال: إنه لا يلزم التلفظ بالنية فهي محلها القلب وليس اللسان، لكن لاحظ العلماء أن الإنسان وهو واقف يصلي يقول فى قلبه أصلي الظهر أو العصر أو كذا، ساعات يشوش فقالوا له ساعد بلسانك، فيقول نويت أصلى الظهر مثلا، ويسموها استحضار النية.

 
وأشار علي جمعة، إلى أن النية الحقيقية فى القلب، ويقول الناظم “حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن” وسموها الأحكام السبعة للنية.


وأضاف علي جمعة أن حقيقة النية العزم المؤكد وحكمها الوجوب غالبا، ومحلها القلب لم يقل أحد أن المحل اللسان فهو مساعد فى بعض الأحوال.

 
ونوه أنه لا يوجد غير نية الحج والعمرة فقط التى تقول فيها نويت الحج أو نويت العمرة باللفظ  لكن غير ذلك النية محلها القلب.

 

وأوضح أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو وجدت نجاسة وألقيت عليها مياه فقد طهرت، يقول شخص أنا لم أكن أنوي إلقاء المياه لإزالة النجاسة ووقعت من يدي بدون قصد، فلا توجد مشكلة لأنها طهرت خلاص، وإزالة النجاسة أمر واقعي.

أهمية النية قبل العبادات 

أكد الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن العابد الذكي هو الذي يستثمر أوقات العبادات الجديدة بعد شهر رمضان الكريم ، مثل صوم الستة البيض ، والاستعداد للحج القادم ، والإكثار من الذكر في كل التوقيتات .

ونوه الدكتور خالد عمران ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن النية من أهم شروط قبول العبادات في شهر رمضان ، وبعد شهر رمضان الكريم . 

النية

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