دعاء السفر .. ردده ليحفظك الله ويوسع رزقك

دعاء السفر .. يبحث كثير من الناس خلال الآونة الأخيرة عن دعاء السفر بعدما اتجه كثير منهم إلى السفر لطلب الرزق، ولكن هو قطعة من العذاب، حيث يفارق المسافر أهله وماله وولده، ويودع أوطانه ومكان نشأته، كما أن للسفر تأثير على البدن بالأجهاد والمشقة، لذلك يستحب للمسافر أن يقول دعاء السفر ليحفظه الله ويوسع رزقه .. وسنقدمه لكم فيما يأتى.

دعاء السفر.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه ينبغي على الإنسان إذا كان على سفر أن يردد دعاء السفر.

وأشار علي جمعة، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

وأضاف على جمعة، أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

دعاء السفر

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، و الخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم احفظني بحفظك يا أرحم الرحمين اللهم ارحم ضعفي وتولني ولاتكلني الى نفسي طرفة عين.

اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وشمالي لا اله الا الله توكلنا على الله.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء فما دمت في طريق سفر فأنت تتعرض الى نفحات رحمته.

اللهم انت الصاحب في السفر اللهم انت الحبيب في السفر اللهم وفقني لمافيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري يارب العالمين رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم قر عيني بعودتهم اللهم ابعد عنهم وعثاء السفر وكأبة المنظر وسؤ المنقلب اللهم احفظ جميعا تقبل الله طاعتكم.

سبحان الذي سخر لنا هذا دعاء السفر

إذا أرد شخص السفر فعليه أن يردد دعاء السفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).



دعاء السفر بالطائرة

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة،

اللهم ازدوِ لنا الأرض وهوِّن علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب.

وعند العودة من السفر يقول: (( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )).

دعاء السفر للحبيب

يارب انه لي قطعه من قلبي مسافر فحفظه بعينك التى لاتنام يارب ان باتت عيناه متعبه فارسال له راحه تلامسهه يارب طلبتك تسخر له جنود الارض وملائكه السماء اللهم اني استودعتك اياه ورده لي سليم معافى يارب.

اللهم إن لي مسافر تراه ولا أراه، يا رب إني استودعتك صديقي قطعة من قلبي.

صديقي العزيز مسافر الآن لرحلة علاج، اللهم اشف مريضه وارجعه سالمًا معافى.

اللهم احفظ لي مسافر تراه ولا أراه يا رب، إنه أحب الخلق لقلبي فرده لي ردًا جميلًا واحفظه لي أينما كان.

اللهم احفظ لي من تعلقت به روحي وبعيد عن عيني اللهم ان لي مسافر احبه بقدر هاذا الكون احفظه لي بعينك التي لا تنام.

اللهم إن لي مسافر فاحرسه بعينك التي لا تنام، استودعت ربي صديقي وأخي فاحفظه.

اللهم إني أستودعك صديقي في سفره هذا فسبحانك لا تضيع ودائعك، اللهم فخفف عنه تعب السفر ويسر له أمره وبلغه مقصده.

اللهم ان لي مسافر جعلته في ودائعك اللهم اجعله تحت عيناك التي لا تنام وحفظه في جميع خطواته أستودعتك اياه يا الله فإنه لا يحفظ الودائع إلا إنت اللهم اني استودعك قطعه من قلبي فاحفظه بحفظك.

يا رب سهل درب مسافر حان الرحيل، سخر له من البشر أحسن صديق.

يا حي يا قيوم، اللهم احفظ كل مسافر ورده سالمًا إلى أهله ولا تفجعنا بقريب أو ولد أو صديق.

اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم أحفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم أجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

“اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياة وأغردهم عيشة، اللهم اغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك”.

ففي هذا الدعاء قد توسلنا لله (تعالى) بأن يحفظ لنا الحبيب من كل مكروه وشر ومن أي ضرر يُصيبه، وأن يرزقه رزقاً حلالاً طيباً ويبعد عنه المحرمات.

“اللهم إنّه غائب عن عيني، ولكنه لا يغيب عن عينك، ربِّ احفظه بعينك التي لا تنام، واكتب له كل ما فيه خير، ربِّ جنّبه شر ما عَلم وما لم يعلم، ربِّ لا تذره فرداً غريباً، ويسّر له من يخافون الله فيه، ربِّ أغنه بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمَّن سواك” وسوف يحفظه الله ويرده سالمًا بإرادته.

دعاء السفر للاهل

للهم احفظ من أحب ربي اني استودعك حياتهم واحبتهم واهلهم اللهم راحة لبالهم ورزقا لحياتهم وبركة في عمره استودعتكم الرحمن يا قطعة من الروح.

اللهم هون عليهم سفرهم هذا واطو عنهم بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نسألك في سفرهم البر والتقوى ومن العمل ما ترضى استودعناكم الرحمن الرحيم اهلي الغاليين.

اللهم احفظ لي اهلي أينما حلت خطاهم اللهم إني استودعتك صحتهم و سعادتهم فعندك يارب لا تضيع الودائع اللهم اني استودعك اهلي من وعثاء السفر وكابة المنظر ومن أي مكروه يصيبهم اللهم احفظهم بحفظك العظيم اللهم سهل سفرهم ويسر أمرهم اللهم إني اسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تحرسهم بعينك التي لاتنام طريق السلامة إن شاء الله.

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني استودعتك، اختي وعائلتها في سفرهم فأحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم سهل امورهم واكتب لهم التوفيق يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه، اللهم احفظ لي اختي أينما وطئت.

اللهم لا تفجعنا بقريب وحبيب ربي أحفظ لي أھلي وأصدقائي ومن أحب أحفظهم في غيابهم في سفرهم في بقائهم أينما يكونون يارب العالمين.

اللهم اني استودعك اهلي واحبابي واصدقائي فاحفظهم لي فأنت خير الحافظين اللهم انت الصاحب ف السفر والخليفه ف الاهل والمال افرجها عليا يارب واجعلها خطوه خير ويسرلي حالي يارب اشوفكم ع خير هتوحشوني.

اللهم يسر على اهلي سفرهم وارجعهم سالمين استودعتكم الله الذي لاتضيع ودائعه اللهم هون عليهم سفرهم وأطوي عنهم بعده امين.

اللهم إنا نسألك في سفرهم هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون عليهم سفرهم هذا واطو عنهن بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ربي يحفظكم اهلي وترجعوا بالسلامة.

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده لنا أحبة فيك أحببناهم فيك اللهم يسر لهم سفرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام ولا ترينا مكروه فيهم ابدا وابسط لهم أسباب الرزق ويسر لهم كل عسير. يارب اكتب لهم الخير حيث كانو وافتح لهم ابواب رزقك يارب واسعدهم واجعل قلبهم مطمئن اللهم اني أستودعك اهلي فاحفظهم بعينك التي لاتنام.

اللهم احفظ من أحب ربي اني استودعك حياتهم واحبتهم واهلهم اللهم راحة لبالهم ورزقا لحياتهم وبركة في عمره استودعتكم الرحمن يا قطعة من الروح. اللهم إنا نسألك في سفرهم هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل تروحو وترجعو بالسلامة اهلي استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني استودعتك اهلي في سفرهم الى “اسم المكان” فأحفظهم بعينك التي لا تنام اللهم سهل امورهم واكتب لهم التوفيق والسلامة.

اللهم هون عليهم سفرهم هذا واطو عنهم بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نسألك في سفرهم البر والتقوى ومن العمل ما ترضى استودعناكم الرحمن الرحيم اهلي الغاليين.



دعاء السفر للزوج

• اللهم احفظ زوجي من يمينه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، اللهم عافه فيمن عافيت واحفظه فيمن حفظت اللهم قوى إيمانه، اللهم حبب فيه زملائه ورؤسائه، اللهم بارك له في رزقه، واكفيه شر الحقد والحسد .

• ربي إن لي مسافر لا أرى نعيم الدنيا إلا به، أستودعتك قلبه وصحته ونفسه اللهم احفظ لي زوجي يارب.

• ربي احفظلي مسافر تخاف عليه روحي اللهم اني استودعتك زوجي فاجعله في عنايتك ورعايتك وحفظك أينما حل وارتحل.

• بأسمك ربي حصنتهم من أن يصيبهم شيء ،اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي و أغلاها، يالله احفظ لي زوجي فهم قطعة من قلبي فعندك لا تضيع الودائع.

• اللهم احفظ زوجي من شر السفر وان شاء الله يوصل بالسلامه، أمانك يالله على حبيبي في القُرب وآواخر البعاد يارب الصبح والفجر احفظ لي قلبّه من كُل مكروه ولا يمسُه حزن وسوء يصيبه، يارب الأماكن أستودعك دعائي، اللهم احفظ لي حبيبي المسافر ورده الي ردا جميلا.

• اللهم أنت الصاحب في السفر فاحفظه بحفظك واحميه يارب، ربي احفظ لي شخصا تخاف عليه روحي من كل شي و اخشى عليه من ضرر يمسه، اللهم اني استودعتك حبيبي فَاحرسه بعينك التي لا تنام.

• اللهم احفظ لي حبيبي المسافر ورده الي ردا جميلا، اللهم أنت الصاحب في السفر فاحفظه بحفظك واحميه يارب، لا أعلم كيف أحمي حبيبي من الأشياء التي تؤلمه ولكني استودعك ياالله حبيببي فاحمه وارني العافيه في جسده وقلبه ربي أحفظ حبيبي بعينك التي لاتنام.

• اللهُمَّ يا مسخّر الرّياح لسليمان، ويا مسخّر الحوت ليونس، ويا مُسخّر النار لنبيّنا إبراهيم، ويا مُسخّر جبريل لمحمّد، أسألك أن تُسخّر لي زوجتي، وأن تكفيَها كل شهر، اللهُمَّ اجعلها قرّة عيني، واجعلني قرّة عينها، واحفظها في سفرها .

• اللهم ان لي مسافر تراه ولا أراه احفظه بعينك التي لا تنام يارب اني استودعتك زوجي وأنت خير المستودعين.