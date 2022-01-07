دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب للزواج .. يبحث كثير من الناس عن دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب للزواج ، فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ويستطيع كل شخص أن يدعو الله في أي وقت من الأوقات باستخدام دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب للزواج ، حيث إن الدعاء لا يرتبط بوقت معين أبدا وإنما يقبل من العبد في كل وقت.

دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب للزواج

اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الذي لا اله الا انت .. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اقضي حاجتي .. انسي وحدتي .. فرج كربتي..اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فانت بي بصير .يا مجيب المضطر اذا دعاك..احلل عقدتي ..امن روعتي ..يا الهي من لي الجا اليه اذا لم الجا الي الركن الشديد الذي اذا دعا اجاب .هب لي من لدنك زوجا صالحا ..اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن..فانت علي كل شي قدير .يامن قلت لشي كن فيكون..

اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب ، وبحق قولك (بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا’ فإنما يقول له كن فيكون، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا’، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني.

اللهم ارزقني بزوج صالح.. تقي.. هني.. عاشقٍ لله ورسوله.. ناجح في حياته.. أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرّة عيني وقلبي.

اللهم إنّي أسألك زوجاً صالحاً ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربي.. اللهمّ اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبّه وترضاه.

اللهم إني أسألك بعزّك الّذي لا يرام وبملكك الّذي لا يضام وبنور وجهك الّذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزّوج الصالح الّذي تحبّه وترضاه لي، وارزقني منه بالذريّة الصّالحة والطيّبة، يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني ولا تفضحني، وعفّني وحصنّي في الدّنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغننني بفضلك عمّن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ يا جامع النّاس ليومٍ لا ريب فيه اجمعني مع من تحب وترضى في الدّنيا والآخرة، يا من أمره بين الكاف والنون، ويقول للشيء كن فيكون، ارزقني بزوجٍ صالح وذريّة صالحة تقرّ بها عيني وعين أبي وأمّي وكلّ من يهمّه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد.

اللهمّ يا من لطفت بعظمتك دون اللطفاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصّدور كالعلانية عندك، وانقاد كلّ شيء لعظمتك، وصار أمر الدّنيا والآخرة كلّه بيدك، اجعل لي من كلّ همٍّ وغم أصبحت فيه فرجاً ومخرجاً.

دعاء يوم الجمعة

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق، اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي،

وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد حياتي، وتحقق ما في بالي، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب إنك على كل شيء قدير.

اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي،

وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ» «رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».

« اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

« اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

« اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا» «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ» «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

دعاء لزوجي يوم الجمعة

اللهم زدني قرباً إليك، اللهم زدني قرباً إليك اللهم زدني قرباً إليك. اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه.



اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي كما الفت بين قلوب عبادك.

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له. اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني حبّ زوجي وترزقه حبّي وأن تسخّره لي وتسخّرني له اللهمّ اجعله أباً لي في الحنان وأخاً لي في الطّاعة وحبيباً في الفراش واجعلني له أمّاً في الحنان وأختاً في الطّاعة وحبيبةً في الفراش.

اللهمّ لا حول ولا قوّة لي إلّا بك ولا مغيث ومعين لي سواك أسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي زوجي وتصلح حاله وشأنه وتسخّره لي كما سخّرت البحر لموسى وتسخّرني له وتجعلنا مجتمعَين على طاعتك يا ربّ العالمين. اللهمّ باعد بين زوجي وبين النّساء ولا تجعل له حظاً منهنّ إلّا معي يا حنّان يا منّان وارزقه حبّي وارزقني حبّه وألّف بين قلبَينا ولا تفرّقهما يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أستغيثك يا حيّ يا قيّوم أن تهدي زوجي إلى ما تحبّه وترضاه وترزقه من خزائنك الّتي لا تنفذ وأن تثبّته على الإيمان.

اللهمّ سخّره لي وحنّن قلبه عليّ واجعلني قرّة عينٍ له وجمّلني في نظره واحجب عيوبي عنه وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رهعزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

اللهمّ أطل لي في عمر زوجي الغالي، وامنحنه السعادة كما منحني الحب والحنان، وافتح له من أبوابك التي لا تنفد ما يُعجزنا عن شكرك يارب العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسمٍ هو لك ألاّ تُضيع لزوجي تعب ولا تهدم له حلم وطموح، واجعل التوفيق والسداد حليفاً من عندك، ووفقه فإن التوفيق من عندگ وسهل أمره في الأمور كلّها.

اللهم إني أسألك لزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه، اللهم أرزق زوجي عملاً يليقُ به وتوفيقاً من عندك لا فضل فيه لأحدٍ سواك، مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا وتوفيقاً ومخرجًا وعفوًا.

دعاء لمن يريد الزواج

اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا .

يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.

يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي ( زوجًا أو زوجة ) يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.

اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير، اللهمّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الذي هو خير لي وأنا خيرٌ له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهمّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به. اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.



اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ صالح يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له.

دعاء لابنتي بالزواج

اللهم اني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد أن ترزق ابنتي زوجاً صالحاً طيباً ، يعينها على امر دنياها و آخرتها ، و يقربها من رحمتك ، و يعفها و يحفظها .

اللهم انك سبحانك لا ترد دعوة الوالد لولده ، و لا ترد الدعوة بظهر الغيب ، اللهم اني أسألك و أرجوك و أبتهل إليك و أدعوك أن ترزق ابنتي زواجاً طيباً مباركاً معجلاً ، و ان تقرج عنا و عنها الكرب ، و ان تدخل السعادة الى البيت ، و ان تفرحنا بها عاجلاً غير آجل .

اللهم يا رحمن يا رحيم ، يا عليم يا خبير ، يا ودود ، يا فعال ما تريد ، اللهم فرج عن ابنتي كربتها ، و اقضي حاجتها ، و ىنس بالزوج الصالح و حدتها ، و فرح قلبها ، و هدئ نفسها ، و اسعدها في الدنيا و الآخرة .

اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الأرض يا رحمن يا رحيم ارزق ابنتي زوجاً هيناً ليناً سهلاً ديناً مرفوع ذكره في السماء والأرض و ارزقها منه ذرية صالحة طيبة عاجلاً غير آجلاً إنك سميع الدعاء .



اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن ترزق ابنتي زوجاً يكون لها قرة عين في الدنيا ، و سنداً في الحياة ، و أملاً و فرحا و سعادة و اطمئنان .

