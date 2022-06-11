أحمد موسى: بعد مؤتمر الخطيب لازم اتحاد الكرة يستقيل.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحديث عن كافة ملابسات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد مؤتمر الخطيب على اتحاد الكرة أن يقدم استقالته فورا لأنه كذب ودلس بشكل كامل في إخفاء خطاب الاتحاد الإفريقي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "لا مشكلة لنا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لكن على اتحاد الكرة أن يستقيل لأنه كذب على النادي الأهلي والرأي العام فيما يتعلق بنهائي إفريقيا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اتحاد الكرة لم يكن لديه مصداقية في تعامله مع ملف نهائي إفريقيا".