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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اقتصاد منزلى حلوان: على طلاب سنة رابعة سرعة التسجيل على الموقع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وجهت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، تحذيرا إلى طلابها من الفرقة الرابعة بضرورة تسجيل طلابها على الموقع التالي لتسجيل بياناتهم لاستخراج شهادات التخرج.

واوضح مسؤول شئون الطلاب بالكلية، أن على طلاب الفرقة الرابعة والمستوى الرابع برنامج التغذية العلاجية 2021-2022  الدخول على الموقع لاستخراج الشهادات والموقع هو : 
http://cert.helwan.edu.eg/

وأشار وإلى أن على الطالب إرفاق صورة شخصية خلفية بيضاء، مع مراعاة ألا تكون عليها إطار أو أى لوجو، ويمنع أن تكون الصورة سليفي وإلا لن يتم رفعها ولم تقبل الصورة بأى شكل ولم يتم استخراج الشهادة.

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وألفت إلى ضرورة إدخال صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد.

جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات قد انطلقت في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو. 
والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.
الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.
التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.  
التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.
الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.
كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو. 
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو 
الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.
السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو. 
كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.
الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.
التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو 
العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو، 
الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.
الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو 2022. 
 

تحذير جامعة حلوان كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان شهادات التخرج اخبار التعليم Jobs Education

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