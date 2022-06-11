شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

لـ3 سنوات، عانت طفلة هندية من حالة تشوه خلقي مأساوية، بعدما ولدت بـ4 أذرع وأربع أرجل، وقد أنقذتها صدفة غريبة جمعتها بفنان هندي محب للخير.

أعلن الفنان الهندي الشهير وفاعل الخير «سونو سود» عبر حسابه على إنستجرام، تكفله بعلاج الطفلة «شوماخري كوماري» وإجراء عملية جراحية ناجحة لها من أجل إزالة أطرافها الزائدة.

جاء ذلك بعد أن شاهد سونو، فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ شوموخي، وعرض مساعدته لها في إجراء الجراحة التي تحتاجها، حيث أظهرت الصور التي شاركها الممثل على إنستجرام، أنه التقى أيضًا بالفتاة الصغيرة قبل العملية.

ولدت الطفلة «شوموخي كوماري» في قرية صغيرة في بيهار عام 2019 مع أربعة أطراف زائدة متصلة ببطنها حتى رآها الممثل الهندي سونو سود، بالصدفة، خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يكن والداها، وكلاهما عاملين في قرية حمدة، قادران على تحمل تكاليف الجراحة المطلوبة لإزالة الأطراف الزائدة.

وبعد انتشار مقطع فيديو لشوموخي على نطاق واسع الشهر الماضي، تدخل سود لمساعدة الفتاة الصغيرة.

نال سونو الكثير من الثناء والتقدير لمساعدة المهاجرين على الوصول إلى مسقط رأسهم خلال وباء فيروس كورونا قبل عامين، ثم واصل مساعيه الخيرية من خلال مؤسسته الخيرية.

وبحسب ما ورد أرسل الممثل الطفلة شوماخري إلى مدينة سورات لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية جراحية ناجحة استمرت 7 ساعات يوم الأربعاء وعادت الآن إلى المنزل مع والديها بحالة جيدة.