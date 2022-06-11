وليد العطار: منتخب كوريا الجنوبية يسأل على محمد صلاح كل ساعة|فيديو

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني مصاب ولذلك يغيب عن مباراة كوريا الجنوبية الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب كوريا الجنوبية يسأل على محمد صلاح كل ساعة وطالبوا بأن يتواجد مع بعثة المنتخب الوطني فقط دون المشاركة.

واستطرد وليد العطار أن محمد صلاح يخوض برنامج استشفائي بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا التي تقام ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.