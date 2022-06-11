مرض ياسمين الخطيب.. طبيب نفسي: مليون مصري يعانون اضراب الشخصية الحدية| فيديو

علق الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، على محاولة انتحار الإعلامية ياسمين الخطيب وإعلانها أنها تعاني من مرض اضطراب الشخصية الحدية BPD.



وقال "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أكثر ما يميز الشخصيات المصابة بمرض اضطراب الشخصية الحدية، تقلب المزاج والاندفاعية والإحساس في بعض الأوقات أنه لا يشعر بها أحد وفقد قدرتها على التواصل مع المحيطين بها".

وأضاف: "الأشخاص الذين يعانون من مرض اضطراب الشخصية الحدية دائما لديهم احتياج للطرف الآخر مع الإحساس بالخوف من فقد الطرف الآخر، فضلا عن الاندفاعية القوية في بعض الأحيان".



وأشار: "طبيعة هذه الشخصيات تدخل في مشاكل كثيرة سواء اجتماعية أو عاطفية أو اجتماعية أو اقتصادية بسبب كثرة الاندفاعية"، موضحا: "هذه الشخصيات كثيرة التجارب ولا تستمر في شيء محدد".



وأوضح الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي: "يجب التعامل مع هذه الشخصيات بحذر، واحتوائهم قدر المستطاع والمواجهة الدائمة لهم، وعدم التعامل معهم بشدة وقت الاندفاعية"، لافتا: "نسبة الإصابة بهذه المرض كثيرة و2% من العالم يعانون من مرض اضطراب الشخصية الحدية، وهناك ما لا يقل عن مليون شخص في مصر يعانون منه، وفي الستات أكثر من الرجالة".