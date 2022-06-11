بعد ملوك الجدعنة.. بابا المجال يجمع مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى

تعاقد الفنان مصطفى شعبان، على مسلسل جديد يحمل اسم «بابا المجال»، حيث سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023.



ويعد هذا المسلسل، هو التعاون الثاني بين مصطفي شعبان والمخرج أحمد خالد موسى بعد مسلسل ملوك الجدعنة.

والمسلسل ينتمي للدراما الشعبية، وفي إطار من الإثارة والحركة.



مصطفى شعبان ودائما عامر :

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان خاض المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «دايما عامر»، والذي حقق به نجاحا ملحوظا.

وعبر شعبان عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل دايمًا عامر، مؤكدًا أنه لا يتعمد تناول قضايا في أعماله ويفضل دائما الدخول في عوالم درامية يقدمها قبل شئ، وأن عالم التعليم وما يحدث فيه كان من همومه الشخصية التي حب أن يتناولها دراميًا.

وأضاف في حواره مع برنامج «its showtime»: «سعيد للغاية بردود الأفعال حول مسلسل دايمًا عامر، وأنني لا أتعمد تناول قضايا في أعمالي بقدر ما أفضل دخول في عوالم مختلفة، فعالم التعليم كان شاغلني جدًا، وكان شاغل المخرج مجدي الهواري منذ فترة، وعندما تحدثنا سوياً اتفقنا على تناول العمل درامياً».

وتابع: «سعيد بمتابعة وزير التعليم للمسلسل وهذا يؤكد على نجاح المسلسل وأن رسالة المسلسل وصلت بشكل كبير».

أردف: «مصر شكلها دائماً حضاري، وعندما يتم تصوير أعمال أجنبية في مصر يكون مظهرها أفضل مما نصوره نحن، فكان هناك اتفاق بيني وبين المخرج على إظهار المناطق الجميلة في مصر وتصويرها بشكل أفضل من تصوير الأجانب لها».

واستطرد: «الطفل مهند عماد أخي الصغير ولدي تواصل نفسي معه منذ فترة طويلة».