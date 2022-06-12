تعرف علي المرحلة النهائية من فعاليات مسابقة نفذ فكرتك بجامعة عين شمس

اعلن مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن آخر مرحلة من مسابقة نفذ فكرتك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ حيث تأهل للمرحلة النهائية ١٠ فرق. من المسابقتين واللذين قدموا مجموعة من الأفكار الواعده، شاركوا في بنائها وتطويرها على مدار المسابقة .

ASU innovates competition 2022

مصممه لدعمكم و مساعدتكم على الوصول بأفكاركم للنور .



واليكم كل الفرق المشاركة في المسابقة و أفكار مشاريعهم.

الفرق المتأهلة في مسابقة نفذ فكرتك مسار الطلاب

هياكل الرصاص:

ويهدف المشروع إلى تنقية الهواء المنبعث من مصانع بطاريات السيارات باستخدام صفيحة ترشيح مخصصة مصنوعة من قشر قصب السكر.

السيارات

متجر على الانترنت يبيع قطع غيار السيارات فضلا عن الدعم الفني وحلول السيارات المتحركة.

حجر AG

إعداد بلورات اصطناعية تحاكي الطبيعة باستخدام أكاسيد معدنية محلية رخيصة وفضلات زجاجية.

تظبيق مشير

هو تطبيق للويب والجوال لمساعدة الصم وأسرهم في العالم العربي على تعلم لغة الإشارة العربية من خلال توفير الراحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي/الجوال.

فرقة إستونيا:



توفير طماطم عضوية غير مكلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة مع الكائنات الحية الدقيقة

الفرق المتأهلة في مسابقة ابدأ فكرتك مسار الطلاب

Water sparkle team

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وهو مرشح تتم معالجته بتقنية النانو أو المواد النانوية لمعالجة المياه المهدرة في المناطق الفقيرة.

Green life team





تطبيق الهاتف المحمول لفياس نسبة التلوث في عدة مواقع في وقت واحد وكذلك تغير المناخ باستخدام مستشعر الغاز المثبت في السيارات أو المباني.

The merger team:

تطبيق/موقع إلكتروني لمساعدة "الصم وضعاف السمع" على التفاعل مع بعضهم البعض.

Fiberoplastic team

وهي عملية تحويل النفايات البلاستيكية (زجاجات المياه والأكياس) إلى منتج مفيد، مع تحول الزجاجات إلى خيوط أو ألياف والحقائب إلى مواد قابلة للاستخدام.

Reuse orange peels team

إعادة استخدام قشر البرتقال عن طريق استخراج فيتامين ج منها

ودعوه مفتوحه لكل الطلاب من جامعه عين شمس.. لحضور الحدث النهائي من خلال التسجيل باللينك: shorturl.at/grAEX

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