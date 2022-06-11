جمال علام : والله ما هسيب المتسبب في أزمة خطاب الكاف |فيديو

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لن يترك من يدان في أزمة خطاب نهائي دوري إبطال إفريقيا، طبقا لنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، لو أنا أخطأت سأعترف بخطئي، مردفًا «الاتحاد الأفريقي أكال بمكيالين فيما يتعلق بمكان إقامة مباراة نهائي أبطال أفريقيا».

واستطرد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، «أقسم بالله ما هسيب حد مقصر، ولا أجامل أي أحد، وانا مش مجبر أشتغل بنفس الناس اللي كانت موجودة، ولكن هناك حاجة لإدخال شباب.

وأشار جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه سيطالب بكل شيء في الاتحاد الأفريقي حتى الموظفين المطرودين من الكاف بعدما كانوا يعملون هناك.