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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

زفاف بريتني
زفاف بريتني

في حفل زفاف أسطوري، يشبه تلك المشاهد التي عهدناها في القصص الخيالية، تزوجت المطربة الأمريكية «بريتني سبيرز» من حبيبها «سام أصغري» رسميًا بعد علاقة دامت لـ6 سنوات.

تزوجت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز البالغة من العمر 40 عامًا من الممثل الشهير سام أصغري والذي يصغرها بـ12 عامًا، وتم عقد زفافهما في منزلها بـ Thousand Oaks في لوس أنجلوس يوم الخميس بعد خطوبتها في سبتمبر 2021.

تألقت العروس بريتني في فستانها الأبيض الساتان من تصميم «فيرساتشي»، مكشوف الكتفين مع شق في الساق، ومقترنًا بطرحة بيضاء، بينما اختار سام بدلة توكسيدو من نفس العلامة الإيطالية.

ورغم أن زوجها السابق «جيسون ألكساندر» اقتحم حفل الزفاف وتسبب في فوضى كبيرة إلا أن الحفل انتهى دون حدوث أي عوائق - والصور التي تم إصدارها حديثًا تجعله يبدو وكأنه مناسبة مذهلة تمامًا.

شاركت نجمة البوب ​​منذ ذلك الحين "برومو" رائع لهذا اليوم الكبير، يظهرها وهي تصل إلى الحفل في عربة تجرها الخيول، والضيوف يحتفلون في حفل الاستقبال - واللحظة السحرية التي يقول الزوجان عهودهما.

في صور الزفاف الأسطوري، خطفت مجوهرات بريتني الماسية البالغة 62 قيراط الأنظار، من تصميم ستيفاني جوتليب.

تم تزيين منزل الموسيقي Baby One More Time بزهور رقيقة والتي تم نقلها إلى عربة سندريلا متوقفة بالخارج، مكتملة بحصان أبيض مع حوافر ذهبية وريش أبيض مزين على رأسه.

يقف الزوجان جنبًا إلى جنب عند مذبح مصنوع بالكامل من الزهور، حيث يبدو أن سام يقول عهوده تحت صوت الموسيقى.

في مشهد آخر خلال البرومو، يصفق الضيوف بينما تسير بريتني وسام في الممر معًا كزوجين حديثين، قبل أن يتوجها في العربة معًا ويتشاركا قبلة على شرفة منزل بريتني.

في النهاية، انطلق الزوج والزوجة معًا في سيارة رولز رويس بيضاء مكتوب عليها عبارة "Just Married" على ظهرها كنهاية أفلام هوليوود.

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