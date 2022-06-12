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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|تفاصيل جديدة في أزمة شيرين وبهاء الدين محمد.. نيكول سابا: أنا النجمة اللبنانية الأولى بمصر

نيكول سابا
نيكول سابا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها الآتي:

لازم مراتك | عمرو ياسين : فندق مرضيش يحجز لي غرفة لوحدي

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين، أحد فنادق الساحل الشمالي، لرفضه إقامته بمفرده.

وكتب ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أحد فنادق الساحل الشمالي مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسة الاوتيل مش بتاخد  سناجل.

فيلم 13 تموز يجمع هالة فاخر ونضال الشافعي .. تفاصيل

يستعد فريق عمل فيلم "13 تموز" لتصوير أول مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة.

فيلم "13 تموز" من بطولة كل من الفنانة هالة فاخر، نضال الشافعي، عبد العزيز مخيون، سارة الشامى، وعدد من الفنانين، إخراج معتز حسام.

أنا النجمة اللبنانية الأولى بمصر.. نيكول سابا تطلق سهامها في وجه المنافسين

حلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، على شاشة قناة الجديد.

ماتجرحنيش| بهاء الدين محمد : لن أتحدث عن شيرين مجددا .. خاص

رصد الشاعر الكبير بهاء الدين محمد عبر موقع فيسبوك بعض المواقف التي جمعته بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعليقها الأخير على موقع إنستجرام عن ندمها تقديم أغنية ما تجرحنيش.

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