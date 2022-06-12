تعمير : مشروع محور الفريق كمال عامر يربط شمال الجيزة بجنوبها ويشق طرق الجيزة بالكامل.. فيديو

قال المهندس محمود منصور المشرف على مشروع محور الفريق كمال عامر بالجيزه ؛ إن مشروع الفريق كمال عامر وهو محور الزمر سابقا خطط له منذ 2007 ؛ ويعتبر محورا عرضيا لتخفيف الكثافة المرورية على محور الجيزة بالكامل وهو موازي لمحور النيل ويختلف عن محور النيل بأنه محور حر .

أضافت محمود منصور خلال لقاءه في برنامج تعمير مع الإعلامية رانيا الشامي على قناة أون ؛ إن محور كمال عامر يربط الجنوب بالشمال ويمر على أكثر من تقاطع وهو يشق طرق مدينة الجيزه من أولها لأخرها فهو يربط الوراق في الشمال بالمنيب في الجنوب ممتد لكوبري تحيا مصر بروض الفرج .

أوضح المشرف على مشروع محور الفريق كمال عامر بالجيزة ؛ أن المشروع طوله الأساسي 12 كيلو متر وسيمتد في المرحلة القادمه 3 كيلو متر أضافي وهو يخدم منطقة العمرانية بالكامل و مستشفى الصدر والحسينية ومنطقة البحر الأعظم ويمتد للمنصوريه عن طريق المنيب ثم عن طريق الزمر ثم يمر على شارع فيصل وستصمم له نزله في شارع السودان سستخدم منطقة جامعة القاهرة .

أشار منصور إلى أن مشروع المحور سيربط مع كوبري ثروت في صفط اللبن ؛ مضيفا أن القادم من جامعة الدول العربية يمكنه النزول في منطقة الشوربجي وبولاق الدكرور ثم يأخذ القادم من جامعة الدول العربية إلى محور 26 يوليو ؛ وذلك سيخفف الكثافة الموجوده في أرض اللواء للراغبين الذهاب إلى جامعة الدول العربية .

وتابع أن مشروع محور الفريق كمال عامر يخدم القادمين من محور 26 يوليو في مدينة زايد ومتجه نحو جامعة الدول العربية كذلك يمكن الوصول إلى صفط اللبن وناهيه وبولاق الدكرور كذلك يخدم منطقة العمرانية بالكامل والمنيب .