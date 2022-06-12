150 صنفا.. الجمارك: قرار تعديل التعريفة الجمركية غير مرتبط بحديد التسليح.. فيديو

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه تم خفض فئة ضربية الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الانتاج.

وأضاف “عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “القرار الأخير حول تعديل التعريفة الجمركية غير مرتبط بـ”حديد التسليح”، لافتا: "الحديد من ضمن 12 سلعة تم رفعهم، وليس حديد التسليح فقط ولكن مصنوعات من الحديد، وذلك لأن مصر بدأت تصنع فيها بشكل جيد”.



وأشار: "منظمة الجمارك العالمية تصدر تعريفة جمركية بكافة التعديلات كل خمس سنوات عبر 181 دولة أعضاء المنظمة”، معقبا: "كنا نعتز أن مصر من ضمن 10 أو 12 دولة تصدر القرار كل خمس سنوات بنفس العام”، مؤكدا: "نحن ملتزمون فى إطار الالتزامات الدولية”.

وأوضح أن دور التعريفة الجمركية هو إحداث التوازن بين فئة المكونات والسلع الويطة والمنتج النهائي”، مشيرا إلى أن المصانع تطالب بتخفيض المكونات ورفع المنتج النهائي ليكون محميا ولكي يتمكن من المنافسة داخل المنتج المحلي في الخارج”.

