ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح مركز للناطقين بغير اللغة العربية في تركيا

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
شيماء جمال

انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعة وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ توجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إلى تركيا للمشاركة في افتتاح مركز ستاردوم للغة العربية للناطقين بغيرها، الذي تنظمه جامعة ستاردوم الدولية، اليوم الخميس، احتفالًا بـاليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 من ديسمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن مشاركته جاءت انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على الانفتاح والتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم رسالة الإسلام والمسلمين وينشر قيم الوسطية والاعتدال في جميع أنحاء العالم بجانب الحفاظ على لغة الضاد.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن اللقاء يتخلله عرض مبسط لجهود جامعة الأزهر وكلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم نحو الحفاظ على الهوية من خلال الجهود المبذولة من أجل الاهتمام باللغة العربية وبيان أثرها الطيب كوعاء للقرآن الكريم.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تقام بحضور ومشاركة نخبة من الأكاديميين والشخصيات الدولية البارزة، وتضم قائمة الحضور الدكتور خالد أحمد العناني، المدير العام لليونسكو،  والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميد كلية العلوم الإسلامية، والدكتور سعيد البطوطي، ممثل ألمانيا رئيس المجموعة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف، البروفسور محمد صالح الشنطي، رئيس مجلس أمناء جامعة ستاردوم، والدكتور كاكا جان دانشفار، الأمين العام لمعهد مخدوم قلي، والدكتور عمر سانون، من جامعة الجنرال لانسا بكوناكري (غينيا)، والدكتور محمد نيانغ، شاعر الحفل من جامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار.

رسالة الأزهر الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر محمود صديق افتتاح مركز ستاردوم للغة العربية للناطقين بغيرها جامعة ستاردوم الدولية

