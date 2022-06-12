ملف لكل مواطن.. تفاصيل تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات

كشف الدكتور أحمد غريب مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في 3 محافظات.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" التأمين الصحي سيبدأ في تغطية محافظات مصر تدريجيا والبداية ستكون بـ 3 محافظات وهي بورسعيد والأقصر ثم الإسماعيلية.

وأوضح:" أي شخص من القاطنين بهذه المحافظات يتوجه للوحدة التابع لها في النطاق أو الحي السكني المقيم فيه ويطلب فتح ملف صحي لجميع أفراد الأسرة مع المواطن الذي يسجل الملف العائلي".

وأشار إلي أنه بعد التسجيل يتم عمل فحص شامل لهم للاطمئنان على صحة كافة أفراد الأسرة ومعالجة أي أمراض في حالة اكتشافها والمتابعة فيما بعد من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة في الوحدات الثلاث.

وأكمل:"جميع التدخلات الجراحية كحد أقصى لا يتكلف المواطن أكثر من 300 جنيه وإن كانت تكلفة العملية الجراحية الأصلية تصل إلى 300 ألف جنيه.

