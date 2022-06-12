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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تنشر إعلاناً جديداً لاستعراض سيارتها المرتقبة.. فيديو

فولكس فاجن تنشر اعلاناً
فولكس فاجن تنشر اعلاناً جديداً لاستعراض سيارتها المرتقبة

نشرت شركة فولكس فاجن الألمانية إعلاناً تشويقياً للجيل القادم من أماروك، حيث تقدم الشركة نظرة أولى شاملة على نظام المعلومات والترفيه الجديد الخاص بها، والذي يتطابق مع نظام فورد رينجر، حيث شهد المشروع تعاون وتطوير مشترك بين فولكس فاجن وفورد.

فولكس فاجن تنشر اعلاناً جديداً لإستعراض سيارتها المرتقبة

ستأتي فولكس فاجن اماروك من الداخل بشاشة لمس كبيرة تغطي معظم الكونسول المركزي، ويبلغ قطرها 10 بوصات أو 12 بوصة اعتمادًا على مستوى القطع تمامًا كما هو الحال في فورد رينجر.

 

سيوفر النظام الجديد المزيد من ميزات الاتصال وتصميمًا متميزًا، حيث ستدمج الشاشة عناصر التحكم في المناخ والملاحة والخدمات عبر الإنترنت وإعدادات السيارة ومساعد وقوف السيارات والتحكم في الوسائط.

فولكس فاجن تنشر اعلاناً جديداً لإستعراض سيارتها المرتقبة

تختلف المواصفات الداخلية لفولكس فاجن اماروك عن فورد سيارة فورد، حيث تبدو شاشة أماروك مختلفة قليلاً عن فورد، تعمل الشاشة باللمس باللمس بنمط عمودي مثبتة بين فتحات المناخ، ولها شكل أكثر زاوية، والأزرار المادية للاختصارات الموجودة أسفل نظام المعلومات والترفيه هي أيضًا فريدة من نوعها في أماروك، حيث اكتسبت تصميمًا يشبه تصميم الطائرات. 

وفي أحدث إعلان تشويقي يمكن أيضًا رؤية عجلة قيادة فولكس فاجن بأزرار مدمجة وشعار مضاء. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها لوحة القيادة في أماروك منذ أن نشرت فولكس فاجن مخططًا داخليًا في ديسمبر 2021.

فولكس فاجن تنشر اعلاناً جديداً لإستعراض سيارتها المرتقبة

قالت فولكس فاجن أن أماروك ستأتي مجهزة بمجموعة أدوات رقمية، بفضل تقنية المصابيح الأمامية المسماه أي كيو مارتريكس LED، وأكثر من 30 آداس، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات، ونظام صوت ممتاز. 

 

سيتم طرح اماروك بخمس فئات جديدة كلياً، هي أماروك الفئة الأولي، و اماروك لايف وستايل المتوسطتين، بالإضافة إلى بان أمريكانا الرائدة التي تركز على الطرق الوعرة، وأفينتورا التي تركز على الطريق. 

 

ستتضمن خيارات مجموعة نقل الحركة محرك بنزين وأربعة محركات ديزل تتراوح سعتها بين 2.0 لتر و 3.0 لتر. يُذكر أيضًا أن قدرة سحب أمروك تبلغ 3.5 وقدرة حمولتها التي تصل إلى 1.2 طن.

ستكشف فولكس فاجن عن أماروك موديل 2023 لأول مرة في نهاية العام، بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في جنوب إفريقيا.

فولكس فاجن أماروك نظام المعلومات فورد فورد رينجر

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