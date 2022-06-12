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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تكشف تفاصيل اعتذارها عن حفلها بدار الأوبرا في مصر

نوال الزغبي
نوال الزغبي

اعتذرت الفنانة نوال الزغبي عن  حفلها الخاص الذي كان مقررا له 20 يونيو في مصر .

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل».

واختتمت تغريدتها، قائلة: «أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر».

تأجيل حفل نوال الزغبي :

كانت قد أعلنت دار الاوبرا تأجيل حفل نوال الزغبى المقرر له يوم 20 يونيو الحالى على مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني، على أن تحدد موعدا جديدا الفترة المقبلة.

وكانت روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لحفلها الغنائي القادم المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الجاري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وكتبت نوال في منشور لها: ‏"هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا جمهور أم الدنيا الحبيب … بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الاثنين 20 يونيو‎#مصر_ام_الدنيا ‎#القاهرة ‎#نوال_الزغبي".

نوال الزغبي مصر دار الأوبرا إلغاء حفل نوال الزغبي

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