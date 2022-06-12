عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة مواد البناء: خفض التعريفة الجمركية يؤدي لزيادة الإنتاج والمعروض بالسوق.. فيديو

احمد الزيني
احمد الزيني

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار خفض التعريفة الجمركية يؤدي إلى زيادة الانتاج والمعرض بالسوق المحلي.

 

وأضاف “الزيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “أي تخفيض في التعرفية الجمركية يؤدي إلى تقليل التكلفة وزيادة الانتاج وبالتالي زيادة المعروض بالسوق والمنافسة محليا ودوليا”، مردفا: “ليس هناك جمارك على مدخلات الحديد لكن هناك إغراق على الحديد منذ ٥ سنوات من أجل حماية الصناعة الوطنية”.

 

وأشار: “يجب حماية المستهلك المحلي، حيث أنه تم زيادة البند الجمركي لزوايا الحديد، وهو ما يؤدي لزيادة بعض المدخلات فبالتالي زيادة أسعارها”، معقبا: “نريد منافسة في السوق المحلي بين المصنعين لكي لا تكون هناك زيادة في الأسعار”.

 

من جانبه قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه تم خفض فئة ضربية الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفا من مستلزمات ومدخلات الانتاج.

 

وأضاف “عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “القرار الأخير حول تعديل التعريفة الجمركية غير مرتبط بـ”حديد التسليح”، لافتا: "الحديد من ضمن 12 سلعة تم رفعهم، وليس حديد التسليح فقط ولكن مصنوعات من الحديد، وذلك لأن مصر بدأت تصنع فيها بشكل جيد”.


وأشار: "منظمة الجمارك العالمية تصدر تعريفة جمركية بكافة التعديلات كل خمس سنوات عبر 181 دولة أعضاء المنظمة”، معقبا: "كنا نعتز أن مصر من ضمن 10 أو 12 دولة تصدر القرار كل خمس سنوات بنفس العام”، مؤكدا: "نحن ملتزمون فى إطار الالتزامات الدولية”.

 

وأوضح أن دور التعريفة الجمركية هو إحداث التوازن بين فئة المكونات والسلع الويطة والمنتج النهائي”، مشيرا إلى أن المصانع تطالب بتخفيض المكونات ورفع المنتج النهائي ليكون محميا ولكي يتمكن من المنافسة داخل المنتج المحلي في الخارج”.
 

حماية المستهلك التعريفة الجمركية الصناعة الوطنية وزير المالية أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية شعبة مواد البناء الغرفة التجارية زيادة أسعار حديد التسليح الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ترشيحاتنا

أنواع الصدقات الجارية .. أعمال بسيطة تحتسب لك صدقة وترفع أجرك

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بعبوة ناسفة شمالي العراق

بعد مطالب الجمهور.. المكسيك تعتزم إلغاء لعبة عمرها 500 عام

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

حالة يتعذر فيها التعافي..نقل رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى |صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ