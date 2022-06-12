بعد الهزيمة أمام إثيوبيا.. الديهي للجهاز الفني للمنتخب: إزاي هانت عليكم مصر

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، هزيمة مصر 2-صفر أمام مضيفتها إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، معقبًا: "الناس حرقت دمنا، طول عمر مصر رقم 1 في إفريقيا إزاي نتغلب 2- 0".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت، أن الجميع مخطئين وأخطوا في حق مصر، معقبًا للجهاز الفني للمنتخب الوطني: "الرئيس بيدعمكم وبتحظوا بدعم ملايين في ظروفنا الزفت إيه ده، إحنا كنا بنغلب إثيوبيا 8-1 إزاي هانت عليكم مصر؟!".

وتابع، أن أخطر ما يحدث بالكرة الحديث عن الكواليس، والإعلام الرياضي تحول لنميمة رياضية، وأصبح عبارة عن سب ونقد واتهامات، معقبًا: "ليه مش بنختار عناصر كويسة بالمنظومة الرياضية، أنا مش متعصب أنا صعبان عليا بلدي والمنتخب، وصعبان عليا فرحة الناس في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغلاء أسعار وظروف عالمية صعبة، ليه نحرم الناس من فرحة كروية بسيطة؟"، مشددًا على أننا بحاجة لمنظومة كروية تخرج منتخب نفرح بأدائه.