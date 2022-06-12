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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي يُشيد بسرعة التقاضي في مقتل كاهن الإسكندرية

صدى البلد

 

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بسرعة التقاضي في قضية مقتل كاهن الإسكندرية، وصدور حكم من محكمة جنائيات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لـ "نهرو ع." 60 عامًا، وشهرته "عبدالرحمن نهرو"، وذلك بعد بيان رأي مفتي الجمهورية الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل "أرسانيوس وديد رزق"، كاهن كنيسة العذراء وماربولس بمحرم بك، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض "سكين".  


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن سرعة البت في هذا الأمر يمثل تعميق الحق والشعور بالعدالة في المجتمع بين الجميع.


وتابع، أن هذا القاتل لم يقتل كاهن الإسكندرية فقط، وإنما حاول قتل السلم والأمن المجتمعي في هذا التوقيت الصعب في ظل مجموعة احداث كانت تستهدف السلم والأمن في مصر.
 

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