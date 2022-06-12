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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: أعددنا مناهج 6 سنوات دراسية من مادة احترام الآخر

منهج احترام الاخر
منهج احترام الاخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، إنه من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر القادم.

وأضاف وزير التربية و التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والاخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية ، و لذلك تم الانتهاء من اعداد مناهج ٦ سنوات دراسية من سلسلة منهج "القيم واحترام الآخر" .

جدير بالذكر أن الطفل الموهوب مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، هو صاحب مقترح تدريس مادة "احترام الآخر"، حيث طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال،  بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه السيد الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسي 2020/2021.

وحرص الدكتور طارق شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلًا: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".

ووجه مهند، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمقترح والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقة.

وأضاف مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها.

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