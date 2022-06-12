بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

ضحى رجل بريطاني بحياته بعد نجاحه في إنقاذ طفلين من الغرق بالقرب من سواحل “ويلز”، وقالت الشرطة البريطانية إن رجلا توفي بعد إنقاذ طفلين واجهتهما صعوبات خلال السباحة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تواجدت الشرطة مكان الحادث، أمس الجمعة، الساعة الثامنة والنصف مساءا، بعد أن واجه عدد من الأشخاص صعوبة في الاستمرار في السباحة.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي ضحى بنفسه ويدعى “هيويل مورجان” توفي عن عمر يناهز 47 عاما، بعدما نجح في إنقاذ طفلين من الغرق.

نُقل الطفلين إلى المستشفى لاحقا، وما زالا يتلقيا العلاج، وقالت عائلة مورجان إنه بطل وأب مخلص، وتابعوا في بيان عن وفاته: “مات نبيلا، ضحى بحياته من اجل إنقاذ أطفال كادوا يموتوا غرقا”.

وأضافوا: “كان هيو بطلا، على الرغم من ألمنا وحزننا على رحيله إلا أنه ضحى بحياته من أجل استمرار حياة الآخرين”.