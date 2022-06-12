إسبانيا تستضيف التشيك في دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره منتخب التشيك اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب لا روزاليدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، لتحقيق الفوز على التشيك في مباراة الليلة، ومواصلة مطاردة البرتغال على صدارة المجموعة الثانية.

وكان منتخب إسبانيا استهل مشواره في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية بالتعادل مع البرتغال 1-1، ثم تعادل مع التشيك 2-2 في الجولة الثانية، وفاز على سويسرا 1-0 في الجولة الثالثة.

في المقابل يطمح منتخب التشيك في تحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من إسبانيا، واقتناص وصافة المجموعة الثانية.

يذكر أن منتخب التشيك فاز على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى، بينما تعادل مع إسبانيا 2-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام البرتغال 2-0 في الجولة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية:

1- البرتغال : 7 نقاط

2- إسبانيا : 5 نقاط

3- التشيك : 4 نقاط

4- سويسرا : 0 نقاط