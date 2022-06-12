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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بفنلندا يؤكد لجالية هلسنكي جهود تعزيز جسور التواصل مع أبناء الخارج

لقاء السفير المصري
لقاء السفير المصري في فنلندا مع عدد من أبناء الجالية المصرية

التقى السفير هيثم صلاح سفير مصر فى هلسنكي، بعدد من أعضاء الجالية المصرية فى فنلندا، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع أبناء الجالية، حيث رحب بهم فى حفل إستقبال أقيم فى مقر السفارة المصرية، وأعرب خلاله عن إعتزازه وتقديره لهم، مؤكداً على دعم السفارة الكامل لهم وحرصها على تسيير معاملاتهم.

 

هذا، وقد تناول اللقاء نقاشاً موسعاً حول التأكيد على جهود الدولة المصرية من خلال سفارات مصر بالخارج لتعزيز جسور التواصل بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج والوطن الأم مصر، خاصة أبناء الجالية المصرية من الجيل الثانى.

لقاء السفير المصري في فنلندا مع عدد من أبناء الجالية المصرية فى مقر البعثة
لقاء السفير المصري في فنلندا مع عدد من أبناء الجالية المصرية فى مقر البعثة
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