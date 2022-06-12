كمال هاشم: نسبة الفاقد في الصوامع تكاد تكون 1%

استقبلنا 3.9 مليون طن قمح حتى الآن..

قال المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنّ الصوامع استقبلت 3.9 مليون طن قمح توريد حتى الآن، مشيرًا إلى أن سعر التوريد كان متفقا عليه قبل الزراعة كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم حافزا قدره 65 جنيه لكل طن تشجيعا للمزارعين من أجل توريد الكميات التي لديهم.

وأضاف هاشم ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "وزير التموين خصّص 450 موقع على مستوى الجمهورية فيها نقاط تجميع كثيرة، والنقطة تكون قريبة من المزارعين".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين: "تكلفة النقل على حساب الدولة، حيث ننقل القمح من نقاط الجمع حتى أقرب صومعة، والصوامع قدمت فائدة كبيرة لنا، لأن القمح كان يخزن في العراء متروكا للطيور والاتربة، وبالتالي كان هناك فاقد قدره 15%".

وأوضح المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين: "الفاقد في الصوامع يكاد يكون 1% إن لم يكن 0%، ومن الممكن أن يستمر التخزين في الصومعة حتى 18 شهرا، لأن هناك متابعة ونحصل على عينات كل فترة للتأكد من عدم وجود إصابات".