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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تستقبل قافلة تنمية الوعي السياحي والأثري

محافظة سوهاج تستقبل
محافظة سوهاج تستقبل القافلة التوعوية لتنمية الوعي السياحي

استقبلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، القافلة التوعوية السياحية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومحافظة سوهاج، والعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وتنمية الوعي السياحي والأثري بين فئات المجتمع المختلفة، وإثراء الوعي القومي لديها.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتقديم جميع أوجه الدعم للقافلة لتحقيق أهدافها، معربا عن تقديره لدور وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وتعريفهم بما تحتويه بلادهم من كنوز أثرية ومعالم سياحية.

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من جانبه، أوضح أسامة المصري، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، أن القافلة تضم مجموعة من جميع فئات المجتمع السوهاجي، ما بين أطفال، وشباب، وذوي الهمم، وكبار السن، والمرأة، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن القافلة تقوم بزيارة للمواقع الأثرية بنطاق المحافظة، ومنها “ميريت آمون، ومسجد الأمير حسن بأخميم، وقرية النسيج اليدوي بالكوثر، والدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد أبيدوس”، بالإضافة إلى ندوة توعوية بأحد الفنادق السياحية العائمة بمدينة سوهاج.

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سوهاج سبل السياحة الاثار قافلة

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